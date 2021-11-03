Ракитянский р-н, , 13:19 — REGNUM Гибель нерождённой девочки в больнице Ракитянской ЦРБ расследуют следователи Белгородской области. По словам родственников, ребёнок скончался за 15 минут до рождения.

Больница Светлана Шаповалова © ИА REGNUM

Жительница Строителя приехала в больницу 13 октября. Там у неё взяли анализы, результаты которых показывали, что ни роженице, ни плоду ничего не угрожает. Через шесть дней она позвонила супругу и сообщила, что потеряла ребёнка. По словам мужчины, заведующая отделением сослалась на инфекцию, однако по сведениям родных, дочь умерла от внутриутробного удушья за 15 минут до рождения.

В департаменте здравоохранения региона подтвердили, что пациентка находилась на лечении в акушерском отделении Ракитянской ЦРБ, в ведомстве начали служебную проверку. Уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбудил региональный Следственный комитет, сообщает 3 ноября издание «Бел.ру».