Ижевск, , 13:16 — REGNUM В Удмуртии с момента начала вакцинации до 3 ноября прививку от коронавируса сделали 542 706 человек. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Вакцинация от коронавируса 75.ru

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Второй компонент препарата получили 351 368 жителей Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.

За минувшие сутки вакцинировались 8647 жителей республики. 2115 человек получили второй компонент препарата, завершив полный курс вакцинации.

Прививку вакциной «Спутник лайт» сделали 101 524 человека, за указанный период количество вакцинированных увеличилось на 1071 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 3 ноября в республике провели 1 999 418 исследований для выявления заражения коронавирусом. За минувшие сутки лаборатории республики провели 6489 тестов на коронавирус. Накануне было выполнено 5109 исследований.

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