Брюссель, , 13:15 — REGNUM На днях суд Евросоюза получил иск от депутатов Европарламента в отношении Еврокомиссии. Та обвиняется в попустительстве нарушению верховенства права некоторыми странами ЕС. Подобный демарш может быть попыткой подорвать позицию, а то и вовсе сместить с поста главу Еврокомиссии (ЕК) Урсулу фон дер Ляйен.

Урсула фон дер Ляйен Иван Шилов © ИА REGNUM

По заявлению председателя Европарламента Давида Фасоли, недовольство депутатов Брюсселем вызвано нежеланием экономически наказать Польшу и Венгрию, которые отказываются признавать верховенство законодательства ЕС над национальными законами.

Такой иск заранее обречён на провал и нужен лишь для привлечения внимания, считают эксперты Института международных политических и экономических стратегий РУССТРАТ. Косвенно подтверждает это загадочная запись Фасоли в Twitter, где он призывает готовиться к вотуму недоверия Еврокомиссии и упоминает Урсулу фон дер Ляйен.

Инициатором политического переворота в Евросоюзе может быть Эмануэль Макрон, желающий завладеть инициативой, чтобы формировать внешнюю политику Евросоюза, предположили эксперты. После ухода Меркель Франция избавляется от ставленников Германии в руководстве ЕС, в число которых как раз и входит Урсула фон дер Ляйен. Любопытно, что союзники Парижа найдутся и в самом Бундестаге — победившую на выборах партию СДПГ также не устраивает президент Еврокомиссии, занявший свой пост благодаря Меркель и ДС/СС.

Именно для того, чтобы скрыть истинные намерения, и была упомянута Польша в иске против ЕК. Косвенно эту версию подтверждает тот факт, что польский президент Анджей Дуда накануне нанёс неожиданный рабочий визит в Париж, где пообщался со своим французским коллегой. Нельзя исключать, что там Варшаве пообещали возмущаться ею для виду, тогда как главной целью является именно Урсула фон дер Ляйен.