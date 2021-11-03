Орел, 3 ноября, 2021, 13:14 — ИА Регнум. В Орловскую область поступила очередная партия вакцины «Спутник V», об этом 3 ноября сообщили в региональном минздраве.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

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По информации губернатора Андрея Клычкова, регион получил ещё 22 тысячи доз вакцины «Спутник V», этого хватит для вакцинации 11 тысяч человек.

Отметим, на начало ноября в Орловской области вакцинировались против коронавируса более 282 тыс. человек.

На 3 ноября с начала пандемии в регионе коронавирусом заразились 54 205 человек, 47 087 выздоровели, умерли 1 114 пациентов с коронавирусной инфекцией.