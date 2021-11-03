Москва, 3 ноября, 2021, 13:14 — ИА Регнум. Научный руководитель Высшей школы экономики (ВШЭ) Ярослав Кузьминов возглавит экспертный совет при правительстве РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Ярослав Кузьминов

3 ноября прошла встреча премьер-министра РФ Михаила Мишустина и Кузьминова, в ходе которой глава правительства сделал собеседнику соответствующее предложение. Кузьминов поблагодарил Мишустина и попросил дать совету право информационной инициативы.

«Экспертные группы должны иметь не просто доступ к информационным ресурсам правительства, а возможность инициировать новое обследование, собирать новые данные», — сказал научный руководитель ВШЭ.

В пресс-службе правительства России уточнили, что экспертный совет будет координировать работу с вице-премьером Дмитрием Григоренко. А главной площадкой для работы станут 42 стратегические инициативы развития страны.