Томск, , 13:13 — REGNUM С 8 ноября в Томской области вводится пропускная система для посещения ряда общественных заведений. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе региональной администрации.

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Согласно решению губернатора Сергея Жвачкина, без справок о вакцинации, о перенесённой болезни СOVID-19 или ПЦР-тестов будет запрещён вход в торгово-развлекательные и спортивные центры, заведения общепита, парикмахерские и кинотеатры.

Кроме того, в регионе усилят контроль за соблюдением масочного режима, наполняемости залов, входных фильтров, особенно в общественном транспорте и на объектах торговли. Губернатор также призвал жителей использовать нерабочие дни для вакцинации.

«Темпы вакцинации в Томске и других территориях за последние недели выросли в четыре раза, но снижать их нам ни в коем случае нельзя. Мы вернемся к нормальной жизни только после того, как получим коллективный иммунитет», — отметил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Сергей Жвачкин принял решение продлить нерабочие дни и школьные каникулы ещё на неделю. По его словам, одной недели мало, чтобы прервать цепочку заражений.

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