Вологодская область, 24 ноября, 2008, 12:50 — ИА Регнум. Двести миллионов рублей требуется Вологде на проведение капитального ремонта и замены городских инженерных сетей. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, вопрос о выделении такой суммы был поднят на заседании временной комиссии по изучению ситуации в городе по улучшению качества водоснабжения и водоотведения.

По мнению генерального директора МУП ЖКХ "Вологдагорводоканал" Михаила Елюкова, именно столько денег нужно выделить в 2009 году для развития систем коммунальной инфраструктуры - объектов, используемых в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод.