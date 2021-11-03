Вологодская область, 24 ноября, 2008, 12:50 — ИА Регнум. Двести миллионов рублей требуется Вологде на проведение капитального ремонта и замены городских инженерных сетей. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, вопрос о выделении такой суммы был поднят на заседании временной комиссии по изучению ситуации в городе по улучшению качества водоснабжения и водоотведения.

По мнению генерального директора МУП ЖКХ "Вологдагорводоканал" Михаила Елюкова, именно столько денег нужно выделить в 2009 году для развития систем коммунальной инфраструктуры - объектов, используемых в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод.

В ходе обсуждения вопроса председатель временной комиссии Игорь Литвинов сказал, что в представленном проекте бюджета города Вологды на 2009 год финансирование "Вологдагорводоканала" в таких объемах не предусмотрено. Однако, депутаты профильного комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, градостроительству, землеустройству и экологии готовы рассмотреть сложившуюся проблему и её экономическое обоснование более детально, и при возможности внести изменения в проект бюджета Вологды на следующий год.