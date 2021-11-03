Белград, , 17:38 — REGNUM Министр горного дела и энергетики Сербии Зорана Михайлович ожидает, что до конца дня 3 ноября в Сербии нормализуется снабжение газом из Болгарии. Об этом Михайлович заявила во время круглого стола, посвященного вопросам энергетического кризиса, который 3 ноября прошел в Торгово-промышленной палате Сербии.

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Михайлович напомнила, что снабжение Сербии газом было прервано после того, как в Болгарии на участке старого газопровода в сторону Румынии произошла авария. Так как этот газопровод является частью болгарской газовой системы, это сказалось на транспортировке газа в Сербию, уточнила она. Министр заявила о том, что на днях ее ведомство выступит с предложением о формировании общего сербско-венгерско-болгарского органа для разрешения подобных ситуаций.

Министр считает, что Сербия также должна увеличить запасы газа.

«Если у нас есть стратегический резерв нефти, должен быть и резерв газа. Мы должны расширить мощности наших хранилищ хотя бы до 300 миллионов кубометров газа, чтобы мы могли реагировать в подобных ситуациях. Мы будем работать для этого в течение года-полутора», — процитировал телеканал РТС слова Михайлович.

Напомним, что ранее транзит российского газа из Болгарии и Сербию и Венгрию был прерван после того, как на участке газопровода в Болгарии, вблизи населенного пункта Ветрино, произошла авария. «Булгартрансгаз» 3 ноября утром объявил, что работы по устранению последствий аварии завершены.