Тюмень, , 13:11 — REGNUM В Тюменской области ночью 11 ноября будет временно перекрыто движение на трассе Р-404 Тюмень — Ханты-Мансийск. Там установят два надземных перехода, сообщает пресс-служба «Уралуправтодора».

Трасса Rosavtodor.ru

На км 111 и км 129 ночью 11 ноября дважды движение будет перекрываться с 00:00 до 00:40 по местному времени (22:00 до 22:40 мск 10 ноября) и с 4:00 до 4:40 (2:00 и 2:40 мск). Движение будет перекрыто в оба направления.

Дорожники просят водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, следить за знаками, соблюдать скоростной режим и заранее планировать маршрут.