Ижевск, , 13:09 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на 3 ноября выявили 394 новых случая заражения коронавирусом. Накануне было подтверждено 393 положительных теста на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 65 318 случаев, сообщает региональный оперативный штаб.

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Среди новых носителей вируса — 81 несовершеннолетний в возрасте до 14 лет и 91 человек старше 65 лет.

За последние сутки выписаны по выздоровлении 410 человек, всего в республике выздоровели с начала пандемии 53 302 человека. Скончались 2863 жителя региона. За минувшие сутки среди пациентов с коронавирусом было зарегистрировано 24 летальных случая. Накануне скончались 22 жителя республики.

Активными носителями коронавируса в Удмуртии в настоящее время являются 9153 жителя. Из числа получающих лечение 7733 жителя республики находятся в удовлетворительном состоянии, 1514 человек — в состоянии средней степени тяжести, 506 — в тяжелом состоянии.

Как сообщало ИА REGNUM, после полного курса вакцинации от COVID-19 в Удмуртии зарегистрировано 1298 случаев заражения коронавирусом. После препарата «Спутник V» заразились 1027 человек или 0,34% от общего числа завершивших вакцинацию, после вакцины «ЭпиВакКорона» положительный тест получил 261 житель республики — 0,64%, после прививки «Спутник лайт» заразились 69 человек.

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