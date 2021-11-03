Москва, 3 ноября, 2021, 13:09 — ИА Регнум. Сегодня, 3 ноября, цены на нефть на утренних торгах демонстрируют ярко выраженную негативную динамику, теряя 1,6% и тестируя на прочность важный уровень поддержки на отметке $84,00 за баррель Brent, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт информационно-аналитического центра компании Hamilton Антон Гринштейн.

Niagara Нефть

«Пока что, можно говорить лишь о локальном характере снижения нефтяных котировок. Рынок отыгрывает неожиданный рост запасов сырой нефти в США на 3,59 млн баррелей, вместо ожидаемого роста на 1,56 млн баррелей., об этом 2 ноября сообщил Американский институт нефти (API).

Кроме того, некоторое негативное влияние на нефтяные котировки, оказывает сегодняшняя утренняя слабость азиатского фондового рынка, где индекс гонконгской биржи Hang Seng зафиксировал снижение на 0,52%, а японский Nikkei 225 на 0,43%.

Сегодня будут опубликованы итоги заседания ФРС, где регулятор даст старт сворачиванию программы покупки облигаций на $120 млрд в месяц и видимо инвесторы, опасаясь неприятных сюрпризов, предпочитают зафиксировать часть позиций, чем и оказывают давление на фондовые индексы.

Европейский рынок реагирует более сдержанно, немецкий DAX и британский FTSE 100 держатся около нуля, так и нефть, во второй половине сегодняшнего дня, может отыграть часть своих потерь.

Основным же событием для нефтяного рынка по-прежнему остается заседание ОПЕК+. 3 ноября должна пройти встреча технического комитета, на которой будет сформулирована рекомендация.

А 4 ноября пройдет министерская встреча, где и решится вопрос об объеме увеличения добычи в декабре 2021 года. ОПЕК+ настаивает на прибавке в 400 тыс. б/с, однако коалиция импортеров нефти, во главе с Джо Байденом, требуют большего.

Эта дилемма должна разрешиться уже вечером 4 ноября, именно там и стоит ждать выхода цен на нефть из диапазона $84,00−86,00 за баррель Brent», — считает эксперт.

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