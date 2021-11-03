Черкесск, , 18:02 — REGNUM Турпоток на курорты Северного Кавказа летом 2021 года в среднем вырос вдвое. За летний сезон на курортах «Архыз», «Эльбрус» и «Ведучи» побывали около 300 тыс. человек, сообщили в пресс-службе АО «Курорты Северного Кавказа».

Дубовской Николай Никанорович (1859-1918). Эльбрус. Этюд из путешествия по Военно-Осетинской дороге. 1889

Треть из них принял туркомплекс «Архыз» — свыше 111 тыс. гостей, что на 58% больше, чем за тот же период 2020 года.

«Эльбрус» в Кабардино-Балкарии посетили около 176 тысяч человек, что выше лета-2020 более, чем вдвое. Чеченский «Ведучи» превысил в два с половиной раза прошлогодние итоги», — говорится в сообщении компании.

Как отметил гендиректор АО «КСК» Хасан Темижев, такая позитивная динамика говорит о том, что туристы «перестают воспринимать курорты с канатными дорогами исключительно как горнолыжные». Туркомплексы на Кавказе становятся всесезонными, как и предполагалось при реализации проектов.