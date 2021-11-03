Москва, 3 ноября, 2021, 13:04 — ИА Регнум. В рамках коррекции от долгосрочных максимумов, рубль обновил значения середины октября на торгах 2 ноября, заявил корреспонденту ИА REGNUM сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

Деньги

«Доллар в моменте касался отметки 71,85 руб. однако близость к уровню 72 руб. спугнула покупателей, и к закрытию пара скатилась в зону 71,43 руб., хотя и завершила сессию в плюсе. Сегодня, 3 ноября, котировки опускаются, возобновив движение в направлении 71 руб.

Откат российской валюты от максимумов лета 2020 года, отмеченных на минувшей неделе, выглядит вполне закономерно, учитывая крепкий доллар и плавный откат нефтяных цен от долгосрочных пиков.

Придать ускорение этой тенденции может Федрезерв, который огласит свое решение по монетарной политике уже после закрытия российского рынка, а значит, рубль будет реагировать на это событие уже в четверг, но в формате внебиржевых торгов в связи с праздниками в РФ.

Велика вероятность повсеместного подъема курса доллара в ответ на ужесточение политики и риторики американского Центробанка.

При таком сценарии доллар получит дополнительную поддержку со стороны бегства от рисков, которое затронет в том числе и рынок нефти, а значит, рубль рискует заметно ускорить откат от максимумов и с легкостью пустить доллар выше 72 руб., где интерес представляет зона 72,50 руб.

В ожидании вердикта ФРС в ходе сегодняшней сессии потенциал укрепления рубля будет ограниченным, особенно учитывая падающую нефть, которая тестирует уровень 83 руб. в ожидании решения ОПЕК+.

Если альянс останется верным своему консервативному подходу, это сгладит потенциальное давление на «россиянина» со стороны ЦБ США», — считает эксперт.

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