Москва, 3 ноября, 2021, 13:04 — ИА Регнум. Во время очередного общения с президентом США Джозефом Байденом российский лидер Владимир Путин расскажет главе Белого дома о действиях России по климату. Об этом 3 ноября сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Президент США Джо Байден и президент России Владимир Путин

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«Я думаю, что у президента Путина будет прекрасная возможность рассказать президенту Байдену о том, что мы делаем по климату», — сказал официальный представитель Кремля.

По его словам, в Кремле не согласны с заявлениями американского лидера о том, что российский президент ничего не делает по климату. Как отметил пресс-секретарь, действия России последовательны.

Песков добавил, что понимание о целесообразности контакта президентов США и России достигнуто.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что и Москва, и Вашингтон заинтересованы в проведении прямых контактов лидеров США и России Владимира Путина и Джозефа Байдена в ближайшее время. Он добавил, что сроки встречи будут определяться.