Москва, 3 ноября, 2021, 17:20 — ИА Регнум. Угроза инфляции, нависшая над российской экономикой, требует решительных мер по ее преодолению, считает глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. Откуда пришли инфляционные угрозы и какого эффекта стоит ждать от принимаемых мер, рассказывает обозреватель ИА REGNUM Галина Смирнова.

Лукас Кранах. Аполлон и Диана (фрагмент). 1530

Может ли повышение ключевой ставки, основное средство ЦБ против инфляции, оказать нужное действие само по себе? По мнению уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Бориса Титова, повышения ключевой ставки до 7,5%, взятого отдельно от состояния экономики, недостаточно. В России же, считает Титов, без стимуляции спроса со стороны населения антиинфляционные меры могут оказаться крайне болезненны для предпринимательской сферы. Кредиты станут дороже, а экономика начнет замирать при условиях, которые задаст ей повышение ключевой ставки. И всё же способ сманеврировать в нужную для экономики России сторону есть. Какой сектор может стать настоящей гаванью для инвестиций даже в непростых условиях ближайшего будущего? Читайте статью Галины Смирновой

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