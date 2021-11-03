Санкт-Петербург, 3 ноября, 2021, 13:06 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге задержали троих человек, которые надели варежки на скульптуры коней на Аничковом мосту и копии мраморных статуй у Манежа. Об этом 3 ноября сообщили очевидцы в группе «Дорожный инспектор» социальной сети «ВКонтакте».

Rutravel.net Аничков мост. Один из коней Клодта

Попытку запечатлеть «интересный контент» горожане заметили около 09:00 мск 3 ноября сразу по двум адресам — у входа в Центральный выставочный зал «Манеж» и на Аничковом мосту. Неизвестные надели на скульптурные руки людей и копыта коней красные варежки и снимали это на квадрокоптер.

По предварительным данным, в отдел полиции доставили трех человек для дачи объяснений.