Вашингтон, 3 ноября, 2021, 14:03 — ИА Регнум. Американский рэп-исполнитель Jay-Z зарегистрировался в Instagram. Об этом 3 ноября пишет издание Billboard.

chickswithguns Рэпер Jay-Z

https://www.instagram.com/p/CVy6VV4N4IK/

Первый и пока единственный пост рэпера посвящён картине The Harder They Fall («Тем больнее падать») — артист опубликовал постер фильма. На Jay-Z уже подписались более 1,3 млн пользователей, а сам он «смотрит» лишь за профилем жены, певицы Бейонсе.

ИА REGNUM напоминает, что 3 ноября 2021 года состоялась премьера вестерна The Harder They Fall на платформе Netflix. Главную роль в картине исполнил Джонатан Мэйджорс, а продюсером выступил Jay-Z.