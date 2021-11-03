Уфа, , 13:05 — REGNUM На 100 мужчин в Башкирии на начало текущего года приходилось 113 женщин. Об этом 2 ноября сообщает пресс-служба Башстата.

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Сообщается, что согласно данным на начало 2021 года в Башкирии проживало 1881,7 тысяч мужчин, что составляет 46,9% в общей численности населения. При этом в городской местности проживали 1143,7 тысяч мужчин, а в сельской — 738,0 тысяч представителей сильного пола.

Отмечается, что в прошлом году в Башкирии родилось 21 185 мальчиков. На сто мальчиков приходится 94 девочки. На начало текущего года на сто мужчин приходилось 113 женщин: в возрасте от 30 до 34 лет — 97 женщин, старше 60 лет — 167 женщин.

«Ухудшение соотношения полов происходит, прежде всего, из-за более высокой смертности мужчин. Сохраняется проблема более низкой ожидаемой продолжительности жизни мужчин (65,2 лет) по сравнению с женщинами (75,6 лет)», — говорится в сообщении пресс-службы.

Сообщается, что разница между ожидаемой продолжительности жизни мужчин и женщин в прошлом году составила в Башкирии 10,3 лет.