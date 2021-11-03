Саратов, , 13:19 — REGNUM В Саратовской области за 9 месяцев зарегистрировали 491 случай отравления спиртосодержащей продукцией пищевого и непищевого назначения, 262 из них закончились летальным исходом (за аналогичный период 2020 года произошло 505 случаев отравлений, из них 299 случаев закончились летально). Количество отравлений спиртосодержащими жидкостями пищевого и непищевого назначения снизилось на 2,8%. По смертности количество отравлений с летальным исходом относительно 9 месяцев прошлого года снизилось на 12,4%. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Алкогольная продукция

С января по сентябрь спиртосодержащими жидкостями непищевого назначения отравилось 20 человек, из которых 19 случаев закончились летальным исходом. За аналогичный период прошлого года зарегистрировали 20 случаев, все они закончились летальным исходом.

Основную долю среди отравлений спиртосодержащими жидкостями составляют отравления этиловым спиртом — 92,7%, или 455 случаев.

Среди пострадавших от отравлений спиртосодержащей продукцией 73,3% приходится на мужчин и 26,7% — женщины.

ИА REGNUM напоминает, в больницу города Вольска с симптомами отравления алкоголем госпитализировали 12-летнюю девочку.

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