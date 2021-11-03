Москва, , 12:58 — REGNUM Министерство обороны России направило военных врачей в регионы, где наиболее востребована медицинская помощь больным COVID-19. Об сегодня, 3 ноября, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Военные медики Минобороны России

Он пояснил, что военные медицинские специалисты поедут на помощь регионам России, где ситуация с коронавирусом наиболее острая.

«В некоторые субъекты РФ военные медики Минобороны уже выдвинулись», — уточнил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, в Вооружённых силах России по состоянию на 26 октября выявлено 1350 носителей коронавирусной инфекции.

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