Истра, Московская область, 3 августа, 2022, 18:39 — ИА Регнум. Ущерб из-за пожара на складе Ozon в подмосковном городе Истра составляет 17 млрд рублей, передаёт 3 августа РБК.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Постамат маркетплейса OZON (Озон)

В такую сумму оценили ущерб от пожара страховщики: ущерб от повреждения склада составил шесть миллиардов рублей и товаров сгорело на сумму 11 млрд рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, шесть человек пострадали 3 августа при пожаре на складе интернет-магазина Ozon. Рассматривается версия поджога.