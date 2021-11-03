Лондон, 3 ноября, 2021, 13:01 — ИА Регнум. Министр туризма Греции Василис Кикилиас встретился со своим британским коллегой Робертом Кортсом в Лондоне 2 ноября, сообщает греческое министерство туризма.

Дарья Юдкевич ИА REGNUM Греция

На встрече Кикилиас поднял вопрос об облегчении передвижения между двумя странами как для британских туристов, приезжающих в Грецию, так и для греческих бизнесменов и студентов, направляющихся в Великобританию.

Стороны также обсудили проблему круизов, которые являются топовым выбором для британских путешественников.

Кикилиас проинформировал своего британского коллегу о том, что Греция сняла ограничения на прибытие из турецких портов Стамбул и Кушадасы, принимая во внимание, что конкретные порты соответствуют европейским протоколам и требованиям, с целью содействия круизному туризму.