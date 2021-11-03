Черкесск, , 12:53 — REGNUM В Карачаево-Черкесии за прошедшие сутки были подтверждены тесты на коронавирус у 86 человек. С 27 октября показатель заразившихся в сутки не опускается ниже 80 человек. При этом растет смертность от COVID-19. За последние сутки было зафиксировано 12 смертей. Такие данные приводит 3 ноября федеральный оперативный штаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Общее число заразившихся коронавирусом в регионе составляет 27 764 человека, из них сумели справиться с болезнью 24 196 пациентов, в том числе 80 — за последний день. Не удалось спасти врачам 781 жителя республики.

В Карачаево-Черкесии отмечается незначительное, но снижение числа госпитализированных. Так, по данным регионального оперштаба на 3 ноября, в больницах получают помощь 894 человека, а днем ранее число госпитализированных составляло 905 человек.