Сеул, 3 ноября, 2021, 12:53 — ИА Регнум. В Южной Корее задержали 23 гражданина Таиланда по подозрению в нарушении закона о наркотических средствах. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Полицейского управления Сеула.

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Согласно опубликованным данным, семнадцать задержанных подозреваются в торговле и сбыте наркотических средств. По делу также проходят ещё шесть человек, покупавших наркотики.

При задержании правоохранительные органы изъяли 1,3 кг химического наркотика, приводящего к двигательно-галлюциногенным эффектам, а также 685 таблеток «наркотика для бедных», также известного как наркотик безумия.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе в южнокорейском Инчхоне задержали пять человек, которые выращивали наркотические растения в детском саду.

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