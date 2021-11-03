Москва, , 12:50 — REGNUM Какие бы изменения во внутриполитическом курсе ни задумывал нынешний руководитель КНДР Ким Чен Ын, они будут реализованы только после того, как закончится пандемия. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 3 ноября заявил профессор университета «Кунмин» (Южная Корея) Андрей Ланьков.

КНДР Иван Шилов © ИА REGNUM

«Пока основная линия Ким Чен Ына сводится к тому, что инициированные им и поначалу весьма успешные экономические реформы, во многом похожие на те, что проводились в Китае, сейчас однозначно сворачиваются, — сказал Ланьков. — Пока неясно, отражает ли это изменение стратегического курса или это просто печальная необходимость приспособиться к чрезвычайной ситуации, вызванной как необычайно жесткими санкциями, так и пандемией. В любом случае ни о каких резких поворотах в северокорейской политике в ближайшее время речь не идет».

Как пояснил эксперт, КНДР находится в состоянии политической спячки, стараясь пережить беспрецедентный по своей остроте политический и экономический кризис.

«Поэтому, какие бы изменения во внутриполитическом курсе ни задумывал Ким Чен Ын, можно быть уверенными в том, что эти изменения будут реализованы только после того, как пандемия закончится. То есть, вероятнее всего, через несколько лет», — подытожил Ланьков.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в Северной Корее снова заговорили о строительстве коммунизма.

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