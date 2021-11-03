Джакарта, 3 ноября, 2021, 12:50 — ИА Регнум. Полиция Индонезии установила имена 18 человек, находившихся на лодке, которая перевернулась в округе Боджонегоро в провинции Восточная Ява, сообщает CNN Indonesia.

Johnny Magnusson Лодка

В настоящее время установлено 18 имен, как выживших, так и тех, кто все еще числится пропавшими без вести. Спасти удалось 11 человек.

На месте инцидента ведется поиск пропавших без вести. Пропавшими без вести числятся 7 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, лодка с десятком пассажиров перевернулась при переходе через реку в округе Боджонегоро в провинции Восточная Ява в Индонезии.