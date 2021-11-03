Пермь, , 12:50 — REGNUM В Пермском крае ускорились темпы строительства жилых домов. На конец октября введено в эксплуатацию 1,05 млн квадратных метров новостроек, что почти на 26% больше в сравнении с аналогичным периодом 2020 года. Такие оперативные данные приводит пресс-служба краевой администрации.

Строительство нового дома Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

За десять месяцев 2021 года на территории региона построено 472,5 тыс. кв. метров многоквартирного жилья и 577,8 тыс. кв. метров индивидуального. В прошлом году за это время было введено в строй 780,5 тыс. квадратных метров.

Напомним, в этом году в Пермском крае планируется сдать в эксплуатацию 1,3 млн кв. метров жилых площадей. На сегодняшний день план выполнен на 81,2%.