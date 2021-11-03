Липецк, , 12:49 — REGNUM Число попадающих в больницы ковидных больных сокращается в Липецкой области. Об этом 3 ноября заявил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов на телеканале «Россия 24».

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Мы видим обнадёживающие тенденции, косвенные показатели, как то: по скорой помощи у нас время ожидания сократилось в два раза. Это очень серьёзный прогресс для нас, что нормализуется работа скорой помощи», — заявил Артамонов.

«Люди, которые заболели, амбулаторно и больнично лечатся. Люди, которые попадают в больницы — их количество тоже сократилось. Это уже не первый день, и это обнадёживает нас», — указал он.