Челябинск, 3 ноября, 2021, 12:49 — ИА Регнум. Жительница Челябинска отдана под суд за жестокое обращение со своими дочерьми. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Суд

Следователи считают, что эта гражданка ненадлежаще исполняла родительские обязанности в отношении своих двухлетней и шестилетней дочерей. она не водила их в детсады, не оставляла им еду, не занималась развитием и т.д. Также женщина применяла к девочкам недопустимые методы воспитания.

В августе 2021 года гражданка оставила своих детей в антисанитарных условиях в квартире. При этом на младшей девочке не было одежды. Уголовное дело рассмотрит Калининский районный суд Челябинска.