Москва, 3 ноября, 2021, 12:48 — ИА Регнум. В официальной северокорейской идеологии наблюдается то, что можно назвать некоторым возвращением к корням. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 3 ноября заявил профессор университета «Кунмин» (Южная Корея) Андрей Ланьков.

Rusjev.net Руководитель КНДР Ким Чен Ын

«Главная особенность изменений в идеологии — это некоторое возвращение к корням. В северокорейских официальных документах опять появились упоминания о коммунизме. Буквально с прошлого года, — сказал востоковед. — И о построении коммунистического общества как о конечной цели правящей Трудовой партии Кореи. Подобные замечания вместе с портретами Маркса и Энгельса уже давно исчезли из северокорейских документов. Сейчас они вернулись».

Однако, как подчеркнул эксперт, пока не ясно, вызвано ли это идеологической переориентацией или сугубо внешнеполитическими соображениями.

«В последнее время руководство КНДР делало ставку на улучшение отношений с Китаем. И подчеркивание общих идеологических корней может до определенной степени помочь наведению общих мостов с Пекином», — сказал Ланьков.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть сведения, что в КНДР стали продвигать новую идеологию — кимченынизм.