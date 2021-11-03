Москва, , 12:48 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин пока не планирует никаких встреч по теме ОПЕК+. Об этом 3 ноября сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

ОПЕК Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Официальный представитель Кремля уточнил, что в планах нет ни телефонных переговоров с иностранными коллегами по ОПЕК+, ни внутренних контактов по этой тематике.

«В настоящий момент — нет», — подчеркнул Песков.

Он напомнил, что это направление работы курирует вице-премьер Александр Новак. По словам Пескова, он находится со своими коллегами по ОПЕК+ в постоянном контакте.

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Напомним, заседание ОПЕК+ должно состояться на первой неделе ноября. По словам экспертов, от него ожидается сохранение поступления на мировой рынок по 400 тыс. баррелей в сутки, как и было согласно договоренностям между странами-производителями.