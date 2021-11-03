Москва, , 12:48 — REGNUM Президент России Владимир Путин в День народного единства прибудет с визитом Севастополь. Об сегодня, 3 ноября, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Севастополь Марина Каширская © ИА REGNUM

«Глава государства 4 ноября примет участие в праздничных мероприятиях в городе-герое по случаю Дня народного единства, — пояснил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, на 5−6 ноября в графике президента РФ никаких публичных мероприятий не запланировано.

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