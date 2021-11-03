Москва, , 12:47 — REGNUM Сообщения о том, что в Северной Корее начали снимать портреты прежних руководителей страны Ким Ир Сена и Ким Чен Ира, скорее всего, сильно преувеличены. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 3 ноября заявил профессор университета «Кунмин» (Южная Корея) Андрей Ланьков. Так он прокомментировал сведения о том, что в КНДР начали продвигать новую идеологию — кимченынизм, а изображения бывших руководителей Северной Кореи стали пропадать со всех государственных зданий.

В КНДР Bjørn Christian Tørrissen

«Информация о кимченынизме достаточно достоверна, ибо она подтверждается целым рядом источников, — сказал Ланьков. — Однако, если говорить о снятии портретов, то это, судя по всему, сильное преувеличение. Портреты действительно перестали вывешивать на некоторых официальных мероприятиях. Но ни о каком их снятии со зданий в Пхеньяне речи не идет. Как и в былые времена, портреты отца и деда нынешнего руководителя в обязательном порядке вывешиваются в любом официальном помещении, равно как и в любой жилой комнате Северной Кореи. Включая, кстати, армейские палатки и вагоны метро».

Как подчеркнул Ланьков, стремление руководителя КНДР Ким Чен Ына утвердиться во главе страны в своей собственной роли, а не в роли продолжателя дела своего отца и деда, вполне понятно.

«Разумеется, официальной идеологией КНДР останутся идеи чучхе, но провозглашенный сейчас кимченынизм, скорее всего, будет объявлен развитием этих идей в новых условиях. Здесь Ким Чен Ын следует установившейся традиции. Его отец тоже в свое время выдвинул идеи сонгун («первенство армии»), которые были объявлены развитием идеи чучхе в новых условиях», — сказал Ланьков.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Ланьков объяснил, почему дестабилизация Северной Кореи выгодна США.

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