Севский район, , 12:51 — REGNUM Гражданина иностранного государства заключили под стражу на время расследования уголовного дела о даче взятки таможенному инспектору, сообщили ИА REGNUM 3 ноября в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Доллары ouacws

Утром 28 октября 58-летний иностранец на грузовике пытался проехать через пункт пропуска «Троебортное». У автомобиля было зафиксировано превышение допустимой нагрузки на ось, и водитель пытался «решить» эту проблему 500 долларами США, которые передал сотруднику таможни.

Возбуждено уголовное дело, по ходатайству следствия мужчина заключён под стражу, ему предъявлено обвинение.