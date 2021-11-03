Севский район, Брянская область, 3 ноября, 2021, 12:51 — ИА Регнум. Гражданина иностранного государства заключили под стражу на время расследования уголовного дела о даче взятки таможенному инспектору, сообщили ИА REGNUM 3 ноября в пресс-службе регионального Следственного комитета.

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Утром 28 октября 58-летний иностранец на грузовике пытался проехать через пункт пропуска «Троебортное». У автомобиля было зафиксировано превышение допустимой нагрузки на ось, и водитель пытался «решить» эту проблему 500 долларами США, которые передал сотруднику таможни.

Возбуждено уголовное дело, по ходатайству следствия мужчина заключён под стражу, ему предъявлено обвинение.