Тюмень, 3 ноября, 2021, 12:46 — ИА Регнум. Тюменский Нефтегазовый кластер вошел в реестр Минпромторга России. Об этом сообщил на своих страницах в социальных сетях губернатор Тюменской области Александр Моор.

Пресс-служба губернатора Тюменской области На одном из предприятий Нефтегазового кластера

«Это большая победа всех предприятий-участников кластера. Итог их совместной работы. На сегодня это уже 50 организаций, причем не только из Тюменской области и Ямало-Ненецкого автономного округа, а со всей страны», — отметил глава региона.

Предприятия Нефтегазового кластера занимаются выпуском продукции нефтегазодобычи, производством машин, оборудования, приборов, необходимых для нефтегазовой отрасли, а также оказывают сервисные услуги.

Александр Моор отметил, что попадание в реестр Минпромторга России позволит участникам Нефтегазового кластера получить поддержку из федерального бюджета — это до 300 млн рублей на реализацию совместных импортозамещающих проектов.

Участники данного кластера на территории Тюменской области и Ямала организовали более 6,6 тыс. рабочих мест, а совокупная выручка компаний уже сейчас составляет почти 250 млрд рублей, подчеркнул тюменский губернатор.