Москва, , 12:46 — REGNUM Дестабилизация Северной Кореи послужит американским интересам, так как нанесет ущерб главным геополитическим противникам США. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 3 ноября заявил профессор университета «Кунмин» (Южная Корея) Андрей Ланьков.

Антиамериканский плакат КНДР

«Те угрозы, которые может создать локальный кризис в КНДР для американцев, не слишком актуальны, — сказал Ланьков. — Ибо Америка находится на другом берегу огромного Тихого океана. Соответственно, ни беженцы, ни вывозимые контрабандой отравляющие вещества, ни прочие прелести кризиса Америку не затронут. Более того, такой кризис при случае может послужить американским интересам, так как он нанесет ущерб главным американским геополитическим противникам. А таковыми являются именно Китай и Россия».

Как уточнил эксперт, если говорить о позиции Франции и Британии, то северокорейский вопрос для них не является слишком важным.

«И они в таких случаях следуют за своим главным союзником — США», — добавил Ланьков.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Ланьков объяснил, какие государства окажутся против снятия санкций с КНДР.

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