Тбилиси, , 12:47 — REGNUM Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, находящийся в тюрьме в Рустави, будет против участия в судебных заседаниях в дистанционном формате. С таким заявлением 3 ноября выступил адвокат экс-президента Георгий Гелхаури возле пенитенциарного учреждения.

Михаил Саакашвили Иван Шилов © ИА REGNUM

«Если попытаются провести судебное заседание по его делу дистанционно, мы откажемся, а если Михаил Саакашвили или любое другое лицо отказывается, тогда этот процесс должен проводиться в режиме «лайв», — сказал юрист.

Он отметил, что Саакашвили задержан 34 дня назад, но суд так ещё и не был назначен. По мнению адвоката, это связано с тем, что власти якобы боятся того, что экс-президент скажет на заседании.

Напомним, Саакашвили задержали в Грузии 1 октября. Он назвал себя «политзаключенным» и объявил голодовку. 8 октября стало известно, что экс-президент покупает мёд и соки. После этого он заявил, что вернул оставшийся мёд. Саакашвили ранее в Грузии заочно признали виновным по двум уголовным делам и осудили на шесть лет лишения свободы. Также в его отношении возбуждены ещё три уголовных дела.

Читайте ранее в этом сюжете: Депутатов Грузии от имени Саакашвили призвали не спешить со сдачей мандатов