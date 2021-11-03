Ставрополь, , 12:45 — REGNUM В Ставропольском крае будет создано новое медучреждение, которое будет оказывать помощь беременным и роженицам с выявленным COVID-19. Новый госпиталь будет развернут при перепрофилировании роддома городской клинической больницы скорой медицинской помощи, сообщил главный акушер-гинеколог края Кирилл Павлов.

В больнице U.S. Air Force

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В нем создадут 50 койко-мест для заболевших в период беременности женщин. При этом, по словам врача, отпадет необходимость перевозки их на лечение в Пятигорск, что занимает существенное время.

«Разработана маршрутизация, все жительницы Ставрополя и ближайших округов с коронавирусом будут маршрутизироваться в этот стационар, отпадет необходимость транспортировать пациенток в Пятигорск», — цитирует Павлова ТАСС.

Напомним, власти Ставрополья ранее приняли решение развернуть ковидный госпиталь на 176 мест в роддоме при городской больнице №4 в Ставрополе.

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