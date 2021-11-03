Санкт-Петербург, , 12:46 — REGNUM Комитет по культуре Санкт-Петербурга направил документы на отзыв QR-кода у театра «Буфф» из-за грубых нарушений санитарных норм. Об этом 3 ноября сообщили в пресс-службе комитета по культуре.

Театр «Буфф» в Петербурге закроют из-за нарушения коронавирусных ограничений Пресс-служба комитета по культуре СПб

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Как уточнили в ведомстве, 2 ноября в театре состоялся спектакль «Примадонны». На входе у посетителей не проверяли температуру, не приняли меры по соблюдению социальной дистанции в фойе кассового зала, сотрудники не контролировали соблюдение масочного режима. Кроме того, в театре работал буфет, несмотря на запрет деятельности объектов общественного питания во время нерабочей недели.

«В связи с этим комитетом по культуре подготовлено обращение в комитет по промышленной политике, инновациям и торговле на отзыв у театра QR-кода, подтверждающего готовность организацией исполнять стандарты безопасной деятельности, направленные на минимизацию риска распространения новой коронавирусной инфекции», — заявили в комитете.

Также в ведомстве отметили, что в ближайшее время все спектакли в этом театре будут отменены.

«Возобновление деятельности театра будет возможно после принятия всех организационных мер, направленных на соблюдение стандарта эпидемиологической безопасности и требований 121 постановления Правительства Санкт-Петербурга», — подытожили в комитете по культуре.

Напомним, в Петербурге с 30 октября по 7 ноября на фоне сложной эпидемиологической ситуации введен локдаун. Закрыто большинство общественных мест, но при этом открыты некоторые учреждения культуры, где можно контролировать соблюдение коронавирусных ограничений. Посетить данные заведения можно только при наличии QR-кода о вакцинации от коронавируса или перенесенном заболевании не ранее чем за шесть месяцев.

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