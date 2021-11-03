Калуга, , 13:53 — REGNUM В Калужской области в рамках внедрения Национальной социальной инициативы (НСИ) в настоящее время проводится 51 мероприятие по решению актуальных жизненных ситуаций. Об этом 3 ноября сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на директора практик качества жизни Агентство стратегических инициатив (АСИ) Татьяну Журавлеву.

Около 36 тыс. калужан пожилого возраста в первом квартале получили социальные услуги Фото министерство труда и социальной защиты Калужской области

НСИ призвана повысить удовлетворенность граждан соцуслугами и улучшить качество жизни. Инициатива внедряется в социальных учреждениях при консультационной и методической поддержке АСИ.

Губернатором Калужской области Владиславом Шапшой утверждены и направлены в Агентство стратегических инициатив (АСИ) дорожные карты по трём жизненным ситуациям — трудоустройство через Центр занятости населения, получение ежемесячной выплаты в связи с рождением или усыновлением первого ребёнка, а также получение первичной медико-санитарной помощи

«Проведенный анализ дорожных карт Калужской области показал, что предлагаемые для решения этих проблем мероприятия достаточно хорошо проработаны и адекватны текущей ситуации, а также имеющимся ресурсам для их внедрения», — отметила Татьяна Журавлева.

Всего на сегодняшний день в рамках внедрения НСИ на Единую цифровую платформу загружены 112 дорожных карт из 36 регионов. Из них три — со стороны Калужской области. Все они были изучены специалистами центра практик качества жизни АСИ и будут включена в отчёт о реализации Национальной социальной инициативы и до конца 2021 года представлена президенту России Владимиру Путину в соответствии с его поручением.

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