Ярославль, 3 ноября 2021, 12:44 — REGNUM Главный врач центральной районной больницы Ярославского района Андрей Шошин рекомендует ярославцам избегать общения с туристами в нерабочие дни. Об этом он рассказал в своём видеообращении, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
В нерабочие дни жители Ярославля отмечают резкий рост числа туристов, в основном из Москвы и Подмосковья. Это заметно по автомобилям с московскими номерами в городе.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в регионе действуют достаточно мягкие ковид-ограничения. Развлекательные заведения могут выбирать между приёмом посетителей по QR-кодам и 30-процентной загрузкой. Работают музеи и театры.
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