Ярославль, , 12:44 — REGNUM Главный врач центральной районной больницы Ярославского района Андрей Шошин рекомендует ярославцам избегать общения с туристами в нерабочие дни. Об этом он рассказал в своём видеообращении, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Коронавирус Иван Шилов (c) ИА REGNUM

В нерабочие дни жители Ярославля отмечают резкий рост числа туристов, в основном из Москвы и Подмосковья. Это заметно по автомобилям с московскими номерами в городе.

«Мы с вами понимаем, что Ярославская область является столицей «Золотого кольца», и в эти дни наверняка испытает значительный пресс со стороны приезжающих к нам гостей. Убедительная просьба — максимально сократить свои перемещения, контакты, нахождение в многолюдных местах. Это снизит ваш риск заразиться новой коронавирусной инфекцией, заразить других и, соответственно, снизит очень значительную нагрузку на систему здравоохранения, которая сейчас имеется. Очень надеюсь на вашу сознательность», — заявил главный врач Ярославской ЦРБ Андрей Шошин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в регионе действуют достаточно мягкие ковид-ограничения. Развлекательные заведения могут выбирать между приёмом посетителей по QR-кодам и 30-процентной загрузкой. Работают музеи и театры.

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