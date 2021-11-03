Москва, , 12:44 — REGNUM В Совете безопасности ООН США, Франция и Великобритания выступят против снятия некоторых санкций с КНДР, предложенного Россией и Китаем. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 3 ноября заявил профессор университета «Кунмин» (Южная Корея) Андрей Ланьков.

Санкции, санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Разумеется, главную роль будут играть США. А также следующие в фарватере Вашингтона Франция и Великобритания. Эта позиция так же рациональна, как и позиция России и Китая. Просто США тоже преследуют свои национальные интересы, — сказал Ланьков. — С точки зрения США, северокорейская ядерная программа представляет большую потенциальную угрозу, ибо подрывает уникальный статус всех ядерных держав. И в том числе США. Дополнительную угрозу создает то обстоятельство, что северокорейское ядерное оружие разрабатывается именно против США. Что, кстати, не означает, что при изменении геополитической ситуации это оружие не может быть направлено против кого-либо еще».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Ланьков рассказал, грозит ли Северной Корее массовый голод.

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