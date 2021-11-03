Москва, , 17:21 — REGNUM Непрекращающиеся обвинения России со стороны США, раздувающих тему «русских хакеров», могут, скорее, затемнить реальную угрозу для общего киберпространства, ведь реально указать авторство той или иной цифровой атаки зачастую невозможно. Что скрывается за упорством американских политиков, придерживающихся идеи об «ответственности русских за все», выясняла автор ИА REGNUM Ангелина Потеряйко.

Кибератака Иван Шилов © ИА REGNUM

Россия не согласна с тем, что американская сторона валит на нее вину за реальные или воображаемые кибератаки, но одного несогласия здесь мало. Для того, чтобы вылечить эту болезнь Вашингтона, необходимо создавать группы экспертов по кибербезопасности, способные одновременно и слаженно проводить расследования и давать оценки тем или иным инцидентам, связанным с хакерскими атаками. Причем эти специалисты должны быть взаимно официально признаны на уровне структур государственной безопасности и России и США. По сути, работа в этом направлении ведется с 1998 года, а в 2018 году были созданы международные группы экспертов, которые внесли два проекта резолюции на рассмотрение Генассамблеи ООН. Почему же затормозилось принятие дальнейших мер к обузданию киберагрессии? Читайте статью Ангелины Потеряйко

Примирятся ли Россия и США в киберпространстве?

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