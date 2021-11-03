3 ноября 2021 | Время чтения 2 мин

Санкт-Петербург, , 13:17 — REGNUM Доступ на массовые мероприятия в Петербурге теперь возможен только по QR-кодам. И зрителям, и организаторам приходится привыкать к «новой нормальности», по выражению губернатора Александра Беглова. О том, как проводится контроль при входе зрителей на домашние матчи хоккейного клуба СКА — в репортаже ИА REGNUM.

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Проверка QR-кодов у зрителей в Ледовом дворце перед началом матча КХЛ Дарья Драй © ИА REGNUM

Проверка QR-кодов у зрителей в Ледовом дворце перед началом матча КХЛ Дарья Драй © ИА REGNUM

QR-код сертификата вакцинации Дарья Драй © ИА REGNUM

На входе в Ледовый дворец Петербурга, где играет СКА, установлены ограждения в виде «змейки», позволяющие разрядить и дозировать поток идущих на хоккей зрителей. Там же стоят охранники и контролируют людской поток.

Зрители перед входом в Ледовый дворец перед началом матча КХЛ Дарья Драй © ИА REGNUM

Проверка QR-кодов у зрителей в Ледовом дворце перед началом матча КХЛ Дарья Драй © ИА REGNUM

Непосредственно внутри Ледового дворца волонтеры клуба СКА с помощью смартфонов проверяют у зрителей наличие QR-кодов и сверяют их данные с паспортами и военными билетами.

Проверка QR-кодов у зрителей в Ледовом дворце перед началом матча КХЛ Дарья Драй © ИА REGNUM

QR-код сертификата вакцинации Дарья Драй © ИА REGNUM

Затем у всех идущих измеряют температуру — если она выше 37 градусов, вход на матч запрещён.

Проверка QR-кодов у зрителей в Ледовом дворце перед началом матча КХЛ Дарья Драй © ИА REGNUM

Информация о новых правилах входа на территорию спортивной площадки регулярно передается через громкоговоритель. Все эти меры позволили избежать скопления толпы у Ледового дворца.

QR-код сертификата вакцинации Дарья Драй © ИА REGNUM QR-код сертификата вакцинации Дарья Драй © ИА REGNUM

Напомним, по постановлению Смольного, с 15 ноября необходимо будет предъявлять QR-код в бассейнах, фитнес-центрах, других организациях в сфере физкультуры и спорта, в театрах, цирках, концертных залах, кинотеатрах, в музеях и на выставках, а также на церемонии торжественной регистрации брака.

Проверка QR-кодов у зрителей в Ледовом дворце перед началом матча КХЛ Дарья Драй © ИА REGNUM

С 1 декабря это же условие вводится для посетителей предприятий общественного питания (кроме производственных столовых, вокзалов и аэропорта), объектов розничной торговли (кроме аптек, автозаправок, продовольственных магазинов и магазинов, реализующих товары первой необходимости, а также магазинов, не имеющих зала обслуживания), и при размещении в домах отдыха.

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Правда, в коридорах власти не исключают, что норма о предъявлении QR-кода в общепите и магазинах вступит в силу еще в ноябре.