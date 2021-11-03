Москва, , 12:42 — REGNUM В настоящее время не приходится говорить о том, что Северная Корея столкнется с угрозой массового голода. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 3 ноября заявил профессор университета «Кунмин» (Южная Корея) Андрей Ланьков, отвечая на вопрос, как санкции против КНДР отразились на ее экономике и уровне жизни населения.

Граждане КНДР Roman Harak

«Понятно, что и санкции, и чрезвычайно жесткий карантин, введенный северокорейскими властями, привели к фактическому прекращению внешней торговли. Это оказывает крайне негативное воздействие на уровень жизни в стране, — сказал Ланьков. — По имеющимся сведениям, недоедание в стране достаточно распространено. Однако говорить об угрозе голода, по-видимому, не приходится».

Как пояснил эксперт, это связано с тем, что Китай готов оказывать Северной Корее продовольственную помощь.

«А также предоставлять ей жидкое топливо. Дело в том, что Китай опасается серьезного кризиса в Северной Корее и не хочет доводить ситуацию до крайности», — сказал Ланьков.

Востоковед подчеркнул, что Северная Корея, будучи и без того очень бедной страной, столкнулась с очень серьезными трудностями, вызванными санкциями и карантином.

«Однако нет оснований бояться того, что там дело дойдет до массового голода — подобного тому, который случился в конце 1990-х годов», — сказал Ланьков.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Ланьков рассказал о том, каков уровень жизни в Северной Корее.