Омск, , 12:42 — REGNUM Своевременное финансирование лекарственного обеспечения больных ковидом в настоящее время помогает держать под контролем нагрузку на здравоохранение в регионе. Об этом 3 ноября заявил губернатор Омской области Александр Бурков на телеканале «Россия 24».

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Нужно отдать должное решению федерального центра, когда были выделены деньги на бесплатные лекарства для больных ковидом осенью прошлого года. И сейчас большая часть больных проходит лечение у себя на дому с полным обеспечением лекарственными средствами — вот это, конечно, снимает большую нагрузку на коечный фонд системы здравоохранения», — заявил Бурков.