Москва, , 14:03 — REGNUM Продюсер Иосиф Пригожин готовит документы для оформления гражданства Израиля. Об этом 3 ноября пишет издание «Газета.ru».

Иосиф Пригожин Дарья Антонова © ИА REGNUM

"Я задумался об израильском гражданстве не потому, что хочу сильно его получить. Нет. У меня просто там живет мама», — объяснил Пригожин. По словам продюсера, его мать не может прилетать в Россию по состоянию здоровья, поэтому он планирует регулярно приезжать к ней сам.

Ранее Иосиф Пригожин пожаловался на последствия перенесённого коронавируса. У него ухудшилось зрение, из-за чего ему приходится постоянно носить солнцезащитные очки.

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