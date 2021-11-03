Москва, 3 ноября, 2021, 14:03 — ИА Регнум. Продюсер Иосиф Пригожин готовит документы для оформления гражданства Израиля. Об этом 3 ноября пишет издание «Газета.ru».

Дарья Антонова ИА REGNUM Иосиф Пригожин

«Я задумался об израильском гражданстве не потому, что хочу сильно его получить. Нет. У меня просто там живет мама», — объяснил Пригожин. По словам продюсера, его мать не может прилетать в Россию по состоянию здоровья, поэтому он планирует регулярно приезжать к ней сам.

Ранее Иосиф Пригожин пожаловался на последствия перенесённого коронавируса. У него ухудшилось зрение, из-за чего ему приходится постоянно носить солнцезащитные очки.