Москва, , 12:41 — REGNUM В КНДР годовой ВВП на душу населения составляет 1300 долларов США. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 3 ноября заявил профессор университета «Кунмин» (Южная Корея) Андрей Ланьков, отвечая на вопрос о том, как экономика КНДР переносит режим санкций и экономический кризис, вызванный пандемией.

КНДР Roman Harak

«Нужно понимать, что Северная Корея — это очень бедная страна. Это обстоятельство, которое северокорейские власти признают сами. Разумеется, на более широкую внешнюю аудиторию они ведут пропаганду, рассказывая о том, как хорошо живется северокорейскому народу. Однако, когда речь идет о взаимодействии с международными организациями, им, как правило, передается куда более реалистическая информация о ситуации в стране, — сказал Ланьков. — Последний раз Северная Корея передала ООН официальный доклад о состоянии своей экономики, в соответствии с которым годовой уровень ВВП на душу населения по северокорейским расчетам составляет 1300 долларов. Это примерно в 25 раз меньше, чем в Южной Корее, и примерно соответствует уровню Бангладеш».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Ланьков рассказал, почему РФ и КНР захотели избавить Северную Корею от некоторых санкций.

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